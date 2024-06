1999 brachte eine Forschendengruppe um die Biologen Thomas Soltwedel und Michael Klages vom Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) eine Forschungsstation auf dem Meeresboden zwischen Spitzbergen und Grönland an. Sie erinnern sich: "Wir hatten im Jahr 1999 während einer Polarstern-Expedition den Tiefseeroboter Victor 6000 des Ifremer (Institut Francaise de Recherche pour l´Exploitation de la Mer) mit an Bord, mit dessen Hilfe wir den Meeresboden kartieren und den Standort für die heutige zentrale Station auswählen konnten." Der Name HAUSGARTEN für das Projekt sei ihnen auf dem Weg zu den französischen Kollegen gekommen und stehe für die Langfristigkeit des Projekts, das regelmäßige Pflege benötige.

25 Jahre später bricht das Forschungsschiff Polarstern wieder in die Arktis auf und soll neue Daten einsammeln und die inzwischen 21 Stationen in Tiefen zwischen 250 und 5.500 Metern versorgen. Am Freitag (7. Juni 2024) soll es in den frühen Morgenstunden losgehen. Zwei jeweils etwa vierwöchige Expeditionen in den HAUSGARTEN werden von einem Hafenanlauf im norwegischen Tromsø unterbrochen, wo es einen Teamwechsel gibt. Anfang August fährt der Eisbrecher dann in die Zentralarktis und wird Mitte Oktober in Bremerhaven zurückerwartet.