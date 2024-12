F.R.A.N.Z.-Projekt: Schutz der Artenvielfalt wird Alltag auf dem Acker

Das F.R.A.N.Z.-Projekt ist zu einer Art Marke geworden unter den Landwirtinnen und Landwirten in Sachsen-Anhalt, sagt Jens Birger von der Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt. Die gemeinsam von den Bauernverbänden im Land gegründete Stiftung zum Natur- und Landschaftsschutz in der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft betreut das langjährige Forschungsprojekt. Für die Maßnahmen, die sich dabei als praktikabel und sinnvoll erwiesen haben, seien die konventionellen Agrar-Betriebe offen, bilanziert er.

Schon vor Projektende eine Erfolgsgeschichte

Seit 2016 erproben Forschende und Landwirte im F.R.A.N.Z.-Projekt gemeinsam, was Agrarbetriebe in ihrem Arbeitsalltag auf einfache, unkomplizierte und möglichst kostengünstige Weise tun können, um die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren in einer von Feldern geprägten Landschaft zu erhalten. Im kommenden Jahr geht das Forschungsprojekt in sein letztes Erprobungsjahr, bevor es dann 2026 abgeschlossen werden soll. Ob das so klappt, sei noch nicht ganz klar, erklärt Birger, denn für das zehnte Jahr sei die Finanzierung noch nicht sicher.

Das F.R.A.N.Z.-Projekt F.R.A.N.Z. steht für "Für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft". Die Umweltstiftung Michael Otto und der Deutsche Bauernverband koordinieren das Projekt gemeinsam, finanziert wird es von Bundesbehörden und Sponsoren. Insgesamt zehn sehr unterschiedliche Landwirtschaftsbetriebe nehmen deutschlandweit teil, die jeweils typisch für ihre Heimatregionen sind. Manche kombinieren Ackerbau mit Viehzucht, andere mit Ökostromerzeugung. Erprobt werden soll bei F.R.A.N.Z. welche Maßnahmen für welchen Betrieb gut funktionieren, welche Kosten dabei entstehen und welche Probleme in der Praxis oder bei der Verwaltung aufkommen.

Aber ob es jetzt die vollen zehn oder nur neun Jahre werden: Das F.R.A.N.Z.-Projekt ist für Birger schon jetzt ein voller Erfolg. "Wir konnten die Maßnahmen schon sehr gut übertragen", sagt er. Denn dass sie über Jahre intensiv begutachtet wurden und es auch eine intensive wissenschaftliche Begleitforschung gibt, sei ein wichtiges Argument. Mittlerweile fänden einige der Maßnahmen auch in mehreren Kooperativen für Naturschutz in der Landwirtschaft Anwendung. In Sachsen-Anhalt gibt es solche Naturschutzkooperativen laut Stiftung in fünf Regionen – in Mansfeld-Südharz, dem Nordharz, auf der Querfurter Platte, im Köthener Ackerland und in der Magdeburger Börde. Außerdem würden die Maßnahmen aus dem F.R.A.N.Z.-Projekt auch viel im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eingesetzt, so Birger.

"Wir konnten die Maßnahmen bei den Landwirten angesichts der Umsetzungsbreite gut etablieren. Die Betriebe sind gut darauf eingegangen." Zwar mache natürlich nicht jeder Betrieb immer mit, so Birger, aber es gebe schon so viele Partnerbetriebe, die eine so große Zahl von Maßnahmen umsetzten, dass es für die Stiftung ein Erfolgsmodell sei. "Wir sind froh, dass wir uns damals dafür entschieden haben, einen F.R.A.N.Z.-Betrieb zu betreuen." Dass die erprobten Maßnahmen nun eine weite Anwendung finden, mache ihn stolz, bilanziert Birger. "Gerade die Umsetzung in der Breite ist eigentlich für uns der größere Erfolg."

Maßnahmen zum Vogelschutz besonders erfolgreich