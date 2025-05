Aber wie gut waren die ersten Projektionen? "Erstaunlicherweise waren diese ersten Modelle, zumindest was die globale Temperatur angeht, sehr gut", sagt DWD-Experte Steger. Die Realität gibt den Modellierern der ersten Jahre Recht: Die Temperatur sei nahe an dem gewesen, was seitdem gemessen wurde, so Steger. "Betrachten wir die globale oberflächennahe Temperatur, dann sieht man, dass das Szenario 'Business as usual' bzw. pessimistische Szenarien weitgehend das waren, was tatsächlich eingetroffen ist", sagt der Leipziger Quaas. Es gebe leichte Abweichungen, aber im Wesentlichen seien die Vorhersagen korrekt gewesen. "Das ist schon erstaunlich", lautet auch die Einschätzung von AWI-Experten Jung.