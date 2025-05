Auch andere Gärten könnten eine ähnliche Wirkung auf den Betrachter haben, so die Forschenden, doch dabei sei die Positionierung der Gestaltungselemente entscheidend. Während beide Gärten Wasserspiele, Steine, Bäume und eine Brücke enthielten, wird der Blick des Betrachters im Murin-an-Garten durch horizontal angeordnete Elemente gelenkt. Im Universitätsgarten hingegen befinden sich die interessantesten Objekte im Zentrum des Blickfeldes. "Der Murin-an-Garten wurde als Beobachtungs- und Aussichtsgarten konzipiert, der aus einem bestimmten Blickwinkel im Verhältnis zu den Gestaltungselementen betrachtet werden sollte", so Neurobiologe Herrup. "Diese Liebe zum Detail lenkt den Blick auf die Muster, die Stress abbauen."

Künftig könnten ihre Ergebnisse Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen helfen, so die Forschenden: "Wenn die Wertschätzung japanischer Gärten eine entspannende Wirkung hat, die jeder intuitiv spürt, könnte sie als Therapieform in Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen eingesetzt werden", erläutert Landschaftsarchitektin Goto. Doch vor allem in Japan gelten Gärten gemeinhin als Hobby der Wohlhabenden. "Ich fände es gut, wenn japanische Gärten nicht nur als Luxus, sondern auch als Mittel zur psychischen Pflege unserer alternden Gesellschaft angelegt würden", so Goto.