"Gärten sind wichtige, aber bislang unterschätzte Refugien der Pflanzenvielfalt. In den letzten 20 Jahren ist das Forschungsinteresse an Gärten zwar deutlich gestiegen, doch eine flächendeckende Erhebung fehlt bislang – nicht nur in Deutschland", sagt Ingmar Staude vom Institut für Biologie der Universität Leipzig. Das zu ändern, wird nun seine Aufgabe als Projektleiter von "GartenDiv". An dem Projekt sind außerdem das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), das Julius Kühn-Institut (JKI) – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen und der Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands (BKD) beteiligt.

Es ist ein sogenanntes Citizen-Science-Projekt, also Wissenschaft unter Mithilfe der Bürger. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und der Technischen Universität Ilmenau die bereits weit verbreitete App "Flora Incognita" zur automatischen Pflanzenerkennung spezifisch für das Projekt angepasst. Zunächst sollen bestehende Nutzer dieser App gezielt auf das Projekt GartenDiv aufmerksam gemacht und motiviert werden, ihren Garten mit seiner Pflanzenvielfalt bewusster in den Blick zu nehmen.

GartenDiv soll größtes Citizen-Science-Projekt zur Gartenbiodiversität im deutschsprachigen Raum werden

Bildrechte: Flora Incognita / MDR Wissen Die App soll dann die pflanzliche Vielfalt eines Gartens (egal ob Haus-, Klein-, Dachgarten oder Balkon) erfassen, indem die Besitzer die Pflanzen in ihrem Garten fotografieren sowie Fragen zu ihren Beobachtungen beantworten. Zu Beginn gibt es einen Fragebogen, der grundlegende Informationen zum Garten erfasst, wie zum Beispiel die Größe. Dabei wird auch eine gartenspezifische ID generiert, die es der Forschungsgruppe ermöglicht, im weiteren Verlauf des Projekts zusätzliche Fragebögen und Beobachtungen eindeutig einem bestimmten Garten zuzuordnen. Ergänzend gibt es einen kurzen, beobachtungsspezifischen Fragebogen, der bei jeder Pflanzenmeldung ausgefüllt wird, zum Beispiel, wie häufig die Pflanze im Garten vorkommt.



Nach der Pilotphase sollen zukünftig schrittweise weitere Elemente wie thematische Kampagnen oder zusätzliche Fragebögen ergänzt werden, um eine flächendeckende Erhebung mit Tausenden Teilnehmern aus allen Bundesländern zu erreichen. "Unser Ziel ist es, langfristig das größte Citizen-Science-Projekt zur Gartenbiodiversität im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Damit wollen wir nicht nur wissenschaftliche Grundlagen schaffen, sondern auch ein gesellschaftliches Signal senden: Gärten zählen", sagt Ingmar Staude. Und jeder und jede könne etwas dazu beitragen.