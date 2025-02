Noch vor zehn Jahren wäre so eine Analyse nicht möglich gewesen, meint Catherine Grueber. Die Professorin aus Sydney (Australien) hat es mit ihrer internationalen Forschungsgruppe geschafft, genetische Daten aus vielen früheren Studien zusammenzuführen und durch vereinheitlichte Maßstäbe vergleichbar zu machen. Auf diese Weise konnten Studienergebnisse aus mehr als 30 Jahren (1985 bis 2019) zu 628 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten überall auf der Welt in die Untersuchung einfließen.

"Fortschritte in der Genetik und Statistik haben uns neue Instrumente an die Hand gegeben, die es uns ermöglichen, noch lange nach der Durchführung von Studien aus diesen zu lernen", sagt Catherine Grueber und nennt das "einen großen Vorteil, wenn wir Populationen und Trends auf globaler Ebene betrachten."

Das grundlegende Ergebnis der nun abgeschlossenen Meta-Analyse war irgendwie zu erwarten, ist aber doch ernüchternd. Bei zwei Dritteln der untersuchten Populationen nimmt die genetische Vielfalt ab. Die zu erwartenden Effekte daraus liegen auf der Hand: schlechtere Anpassung an veränderte Umweltbedingungen und schnellere Ausbreitung von Krankheitserregern. Bei ohnehin schon bedrohten Arten kann das schnell zum Aussterben führen.

"Es ist unbestreitbar, dass die biologische Vielfalt weltweit in einem noch nie dagewesenen Ausmaß abnimmt", sagt Grueber, die außer dieser schlechten Nachricht aber auch eine gute hat: "Es gibt auch Hoffnungsschimmer. Naturschutzmaßnahmen können diese Verluste rückgängig machen und dazu beitragen, genetisch vielfältige Populationen zu schaffen, die den Herausforderungen der Zukunft besser gewachsen sind." Dieser Satz ist nicht einfach so dahingesagt, sondern konnte in der Studie anhand mehrerer konkreter Beispiele bewiesen werden.