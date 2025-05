Die in absoluten Zahlen meisten Blitze gab es aber in Bayern – und das nicht nur, weil Bayern das flächengrößte Bundesland ist, sondern weil am Alpenrand die meisten Gewitter entstehen. Auf Kreisebene gab es 2024 in der Stadt Rosenheim dir größte Blitzdichte mit 2,98 Blitzen pro Quadratkilometer. Spitzenreiter in Mitteldeutschland war 2024 der Ilm-Kreis in Thüringen mit 0,75. Die geringste Blitzdichte herrschte deutschlandweit in Bayreuth (0,11) und innerhalb Mitteldeutschlands in der Börde (0,20).