Das sei umso bemerkenswerter, da solche Ereignisse Ausdruck eines hochkomplexen Zusammenspiels zahlreicher geowissenschaftlicher Prozesse seinen, deren Dynamik sich nur schwer präzise voraussagen lasse, so die Einschätzung der DVGeo. Dahinter stecke auch eine gute Vernetzung verschiedener Forschungseinrichtungen, die für Deutschland Vorbild sein könnte, so Schilling. Insbesondere die Kooperation verschiedener Institute mit der international renommierten Geoforschung der ETH Zürich, sei ein Baustein für diesen Erfolg.

Während in Deutschland die geowissenschaftliche Kompetenz stark in der Problembeschreibung liege, so Schilling, sei es beim Gletscherrückgang oder bei der Meeresverschmutzung – gehe die Schweiz einen Schritt weiter. "Sie wagt sich an belastbare Prognosen und arbeitet konsequent an praxisorientierten Lösungen für Herausforderungen die u.a. durch die Klimaerwärmung vermehrt auf uns zukommen", so der deutsche Geoforscher.