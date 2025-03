Artenvielfalt Neue Studie widerspricht umstrittener These zur Lebensraumfragmentierung

Es ist eine Jahrzehnte alte Debatte: Ökologen sind sich zwar einig, dass der Lebensraumverlust und die Fragmentierung von Wäldern die Artenvielfalt innerhalb der verbleibenden Fragmente verringern. Aber uneins sind sie sich, ob es besser ist, viele kleinere, fragmentierte Flächen zu schützen oder größere, zusammenhängende Landschaften. Eine neue Studie der University of Michigan (USA), des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) sagt nun klipp und klar: Große, ungestörte Landschaften sind für die biologische Vielfalt besser geeignet als fragmentierte Landschaften.

"Wir haben klare Belege aus vielen verschiedenen bewaldeten Landschaften, dass Fragmentierung tatsächlich schädlich ist für die Biodiversität, von kleineren bis größeren Maßstäben", sagt Co-Autor Jonathan Chase, Forschungsgruppenleiter beim iDiv und der MLU. "Nicht nur finden sich in jedem einzelnen kleinen Lebensraum weniger Arten als in einem großen, sondern auch in der Summe finden sich weniger Arten, wenn man die einzelnen Lebensräume die gesamte Landschaft hinweg betrachtet."

Alpha-, Beta- und Gamma-Diversität

Genau dieser letzte Aspekt war in den vergangenen Jahren das große Diskussionsthema. Denn man kann die Biodiversität unterteilen in Alpha-, Beta- und Gamma-Diversität. Alpha-Diversität bezieht sich auf die Anzahl der Arten in einem kleinen Lebensraum, während Beta-Diversität beschreibt, wie sich die Artenzusammensetzung zwischen zwei Gebieten unterscheidet. Gamma-Diversität bezieht sich auf die Artenvielfalt in größeren Landschaften. Man stelle sich dazu vor, man fährt entlang landwirtschaftlicher Felder und Waldstücke zwischen den Feldern. Jedes Waldstück könnte eine Handvoll Vogelarten enthalten (Alpha-Diversität), aber jedes Waldstück hat im Vergleich zum vorherigen unterschiedliche Vogelarten (Beta-Diversität). Die Artenvielfalt der gesamten Landschaft, die alle fragmentierten Waldstücke enthält, ist die Gamma-Diversität der Region.