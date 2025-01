Die beiden PIK-Forscher identifizieren auch eine Lücke bei den Ambitionen, also dem, was sich theoretisch für das Einhalten der Klimaziele vorgenommen wird. Gemeint ist die Diskrepanz zwischen der Wasserstoffmenge, die laut 1,5-Grad-Szenarien bis 2030 notwendig wäre, und den aktuell bis 2030 geplanten Projekten. Von Letzteren müsste es demnach noch etwas mehr geben, wenngleich – und das ist wahrscheinlich die optimistischste Erkenntnis der Studie – die bislang angekündigten Wasserstoffprojekte für den Großteil der betrachteten Szenarien ausreichen. Nein: ausreichen würden. Denn später wartet ja noch die dritte von den Forschern identifizierte Lücke.

97 Prozent der weltweiten Projekte, die bis 2030 fertig sein sollen, befinden sich laut Studie noch in der Konzept- oder Machbarkeitsstudienphase. Phasen, "die in der Vergangenheit kritisch unzureichende Erfolgsquoten aufgewiesen haben", wie die Autoren schreiben. "Die hohen Misserfolgsquoten in der Vergangenheit deuten auf eine begrenzte Zuverlässigkeit der von der Industrie veröffentlichten Projektankündigungen hin, die möglicherweise aus strategischen Gründen angekündigt werden, um beispielsweise Aufmerksamkeit zu erregen oder Subventionen zu erhalten", heißt es im Studientext.