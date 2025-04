Vögeln beim Zwitschern zuzuhören, ist offenbar ein beliebtes Hobby in Deutschland. Das erleben wir nicht nur bei den jährlichen Vogelzählungen des Nabu, an denen Hunderttausende teilnehmen. Die Birdnet-App der TU Chemnitz und der Cornell Universität (Ithaca/USA) ist bereits fünf Millionen Mal downgeloaded worden. Sollten Sie diese oder ähnliche Apps nutzen, um herauszufinden, welche Vögel bei Ihnen singen, dann hören Sie in Zukunft vielleicht noch genauer hin, was und wie die Vögel so singen und tirilieren. Denn das sagt viel über die Persönlichkeit der Vögel aus, haben Forschende jetzt zum ersten Mal untersucht.