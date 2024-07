Saale-Schwimmen "Wasserampel" informiert in Halle über Gewässerqualität

13. Juli 2024, 05:00 Uhr

Wer in Halle in der Saale baden will, kann sich ab sofort per "Wasserampel" über die aktuelle Gewässerqualität informieren. Der "River-Check" des Labors des Bürgerforschungsschiffs "Make Science Halle" basiert auf der neusten EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern.