Anthropozän Das Anthropozän ist das Erdzeitalter des Menschen. Der Begriff ist zusammengesetzt aus dem altgriechischen "Ánthropos" für "Mensch" und der Endung "-zän", die von "kainós" abgeleitet ist und "neu" bedeutet. Anthropozän bezeichnet also ein neues geologisches Zeitalter, das vom Menschen bestimmt ist. Denn der Mensch greift seit jeher, aber insbesondere seit dem Beginn der Industriellen Revolution vor rund 200 Jahren so massiv in die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde ein, dass die Auswirkungen noch in 100.000 bis 300.000 Jahren zu spüren sein werden. Mindestens so lange dauern die Epochen in der Erdgeschichte.



Der Begriff und das Konzept des Anthropozän ist um die Jahrtausendwende erstmals von Nobelpreisträger Paul Crutzen aufgebracht worden und ist seitdem umstritten. Erst kürzlich hat die International Union of Geological Sciences (IUGS), das höchste Wissenschaftsgremium seiner Disziplin, es abgelehnt, das Zeitalter des Anthropozän offiziell auszurufen.



Einer der entscheidenden Begriffe der Anthropozänforschung ist die "große Beschleunigung" (Great Acceleration). Unter diesem Schlagwort wird die Entwicklung zusammengefasst, dass seit den 1950er Jahren eine Vielzahl sozio-ökonomischer, ökologischer und geografischer Messgrößen regelrecht explodiert. So etwa bei der Weltbevölkerung, dem Verlust an Biodiversität, den Mengen an CO2 und Methan in der Atmosphäre sowie bei Erosion und Entwaldung.