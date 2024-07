Detmold, Ratingen (beide Nordrhein-Westfalen) und Potsdam (Brandenburg) führen die Rangliste an. Sie haben am wenigsten versiegelte Flächen und/oder sehr viel Grün. Dahinter folgt dann schon Jena (Thüringen) als erste mitteldeutsche Stadt auf Rang 4. Bundesweites Schlusslicht in der Rangliste ist Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), nur knapp davor rangieren Regensburg (Bayern) und Heilbronn (Baden-Württemberg).