Natürlich gehören auch Hunde zum Reich der Tiere. Doch weil Menschen sie in so großer Zahl züchten und überall mit hinnehmen, haben sie einen enormen Einfluss auf den Naturschutz. Bei Hauskatzen ist schon länger bekannt, dass Freigänger zahlreiche Vogelarten so stark dezimiert haben, dass deren Bestand mitunter stark gefährdet ist. Eine neue Überblicksstudie, über die zunächst der Wiener Standard berichtet hat, zeigt nun aber, dass auch Haushunde nicht harmlos sind.

Wild reagiert besonders stark auf die Geräusche von Hunden im Unterholz

Sogar an der Leine beeinflussen sie andere Tiere. Eine australische Studie verglich die Folgen verschiedener Nutzungen in einem Naturschutzgebiet im Südosten des Landes. Untersucht wurde, wie sich Vögel und Tiere verhielten, wenn lediglich Menschen das Gebiet durchwanderten, Menschen mit angeleinten Hunden hindurchgingen oder niemand das Gebiet betrat. Hundehalter schreckten das Wild demnach am stärksten aus. Das bestätigt auch eine Untersuchung aus den USA, wo Bürgerforscher mit Hilfe von Wildkameras beobachteten, wie Tiere auf Wanderer oder Wanderer mit Hunden reagierten. Letztere wurden vom Wild offenbar als größere Bedrohung wahrgenommen, die Tiere flüchteten über weitere Strecken. Bildrechte: IMAGO / Dreamstime

Nationalparksprecher Hanspeter Mayr hält die Beobachtungen der Forscher für plausibel. Jeder Besucher könne das selbst gut nachvollziehen, sagt er und schlägt das folgende Experiment vor: Man solle einmal auf die Geräusche achten, die entgegenkommende Wanderer machen. Und dann beobachten, wie es klingt, wenn ein Hund dabei ist und der am Wegrand in den Büschen oder im Boden wühlt. "Dann knacken die Äste und man hört sofort: Die sind nicht mehr auf dem Weg. Und genau diese Wahrnehmung haben Wildtiere natürlich noch viel stärker." Viele Rehe und Vögel fühlen sich dann nicht mehr sicher und fliehen aus ihren Unterständen.

Worst Case: Hundekot in Plastikbeutel verpacken und das Paket in die Natur entsorgen