Laut Nabu hat der Rückgang des Schweinswalpopulation in der Ostsee zahlreiche Gründe: "Die Stellnetzproblematik liegt ganz vorne, aber gleichzeitig ist es so, dass die Lebensräume auch immer weniger werden", sagt Dagmar Struß. So verheddern sich die Tiere oftmals in Netzen und ertrinken. Außerdem schwinde in der Ostsee der Bestand an Futterfischen: "Wenn die Fischerei ihre Existenz schon nicht mehr sicher kann, dann wird es auch für den Schweinswal knapp", sagt Struß. Die Tiere müssten rund um die Uhr nach Nahrung suchen und seien dabei sehr anfällig für Störungen.