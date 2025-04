Offen Flächen, Steppen, kein Wald? Ja, erklärt Manuel Steinbauer, Professor für Sportökologie an der Universität Bayreuth. Dieses Missverständnis gibt es immer wieder. "Der deutsche Name 'Waldelefant' entstammt der Annahme, dass diese Art bevorzugt in bewaldeten Regionen Europas lebte", so Steinbauer. "Fossilfunde zeigen jedoch, dass P. antiquus oft in offenen oder halboffenen Habitaten mit mosaikartiger Vegetation lebte, ähnlich wie moderne Elefanten." Und auf diesen Flächen waren die Elefanten Ökosystemingenieure, die dafür sorgen konnten, das andere Arten insbesondere Pflanzen sich ausbreiteten oder eben nicht. Das gilt auch heute noch für die Elefanten etwa in Afrika, die dortigen Wald- und Buschelefanten sind sogar die nächsten noch lebenden Verwandten der bei uns ausgestorbenen Tiere.