Die Brachflächen waren überwucherte Parkplätze, alte Industrieanlagen und andere Grünflächen. Die Flächen in den Schutzgebieten gehören zu den Natura 2000-Flächen, die fast ein Fünftel der Fläche der Europäischen Union ausmachen. Sie dienen dem grenzüberschreitenden Erhalt von Tier- und Pflanzenarten. „Die Standorte innerhalb beider Lebensraumtypen ähnelten sich darin, dass sie ausschließlich von einheimischer und natürlicher Vegetation aus Gräsern und/oder krautigen Pflanzen dominiert wurden“, heißt es in der Studie.

Wie misst man die Artenvielfalt auf Wiesen oder Brachflächen? Das Forscherteam ging dreistufig vor. Einige der Insekten wurden gefangen. Dafür wurden Pfannenfallen eingesetzt, gefüllt mit unparfümiertem Seifenwasser. Alle in der gleichen Höhe und Ausrichtung zu blütenreichen Stellen, und alle wurden zu den gleichen Zeiten geleert, die Insekten getrocknet, gezählt und gewogen. Zweitens: Zu festgelegten Zeiten statteten die Forschenden allen Flächen Besuche ab und zählten die Insekten bei sogenannten Transektbegehungen – entlang einer gerade Linie in einer vorgegebenen Zeit. Als drittes ermittelten sie die Bestäubungsleistung. Das geschah mit im Gewächshaus gezüchteten Pflanzen, die zuvor keinen Kontakt mit Insekten hatten. Später zählten sie die von den Pflanzen produzierten Samen.

Die Ergebnisse werfen ein neues Licht auf beide Flächen. "Wir stellten zwischen Natura 2000 und städtischen Brachflächen keine signifikanten Unterschiede in der Gesamtbiomasse der Insekten sowie in der Biomasse der einzelnen Insektenordnungen fest", schreiben die Forschenden in der Studie. Fliegen und Käfer kommen auf städtischen Brachflächen genauso häufig vor wie in Schutzgebieten, Wildbienen, zu denen auch die Hummeln gehören, sogar noch häufiger. Auch die Bestäubung funktionierte in den Städten besser. Die Flächen jenseits der Städte hatten dafür öfter Besuch von Schmetterlingen. Dass diese sich in den Städten weniger wohl fühlen, hatte bereits eine Studie aus Frankreich herausgefunden.