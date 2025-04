"Die Literatur zum Insektensterben konzentriert sich nur auf einige große Stressoren", kritisiert Eliza Grimes, eine der Autorinnen der Studie. Diese Ansätze seien zwar nicht falsch und lieferten wichtige Ergebnisse. Es fehle aber an Forschung, die einzelne Faktoren ganz spezifisch in den Blick nehme. So habe bislang keine Studie untersucht, wie Krieg Insekten beeinflusse. Auch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Dürren oder Waldbrände seien bisher nicht in den Blick genommen worden. Der Fokus auf Fluginsekten wiederum übersehe die große Mehrheit aller Insektenarten. Und insgesamt würden so zahlreiche Ansätze zum Schutz von Insekten übersehen, wenn sie nicht nur Bienen und Schmetterlingen nützen.