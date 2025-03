Manche kennen das noch vom Weg in den Urlaub: Während hinten Benzin in den Tank gluckert, kratzt und wischt man vorne tote Insekten von der Windschutzscheibe. Auf den ersten Blick praktisch, auf den zweiten erschreckend, schließlich ist ja klar, dass Insekten nicht gelernt haben, Autobahnen großräumig zu umfliegen oder Brücken zu benutzen. Doch die Zahl der toten Tiere hat deutlich abgenommen in den letzten Jahrzehnten.

Auf die Frage, wo die Insekten geblieben seien, gab es aus der Forschung viele verschiedene Erklärungsansätze: Fehlender Lebensraum, Intensive Landwirtschaft, Wetterextreme, Klimawandel, Lichtverschmutzung, eingeschleppte Krankheiten. Die Krefelder Insektenstudie, eine Langzeit-Untersuchung im Zeitraum 1979 und 2016 belegte einen 76-prozentigen Schwund der Insektenbiomasse. Eine Studie aus Würzburg kam 2023 schränkte dagegen ein: 75 Prozent des Insektenrückgangs sei durch das Wetter zu erklären, unter Berücksichtigung räumlicher und zeitlicher Variablen. Seit 2016 sei eine Trendwende mit steigender Insektenbiomasse zu verzeichnen. Das Echo auf die Studie war schon 2023 gemischt, wie dieser Artikel von MDR Wissen 2023 zeigt.

Insektenvorkommen untersuchen – ein weites Feld

Wie groß ist der Einfluss des Wetters wirklich? Ein Team von Forschenden aus Holland und Deutschland untersuchte die Studien und ihre Ergebnisse erneut. Die jüngste Analyse konstatiert:

Bildrechte: MDR/BUND/Michael Post/GdO In der Würzburger Studie wurde das Insektenvorkommen in anderen Umgebungen sowie wechselnden, künstlich angelegten Waldlücken mit verschiedenartigen Insektenfallen untersucht. Faktoren wie Lebensraumzerstörung, Pestizid- und Stickstoffeinträge wurden dabei marginal berücksichtigt, und verschiedene Messzeiträume benutzt. In der Krefelder Studie wurde über 27 Jahre zwischen März bis Oktober an 96 definierten, gleichen Standorten mit dem gleichen Insektenfallen-Typ das Insektenvorkommen untersucht. Das Ergebnis der Untersuchungen lautet mit Blick auf die Wetteranomalien-Studie aus Würzburg: "Auf Grundlage einer kritischen Überprüfung der Methoden und einer Neuanalyse der Ergebnisse erklären wir diese Schlussfolgerungen hier für ungültig."

Keine Trendumkehr, selbst Naturschutzgebiete nützen zu wenig

Prof. Dr. Gerlind Lehmann, wissenschaftliche Koordinatorin des Forschungsprojekts DINA (“Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen") sagt dazu: "Gäbe es wirklich eine Trendumkehr beim Insektenrückgang seit 2016, wäre das eine echte Erfolgsmeldung. Die Fakten sprechen jedoch eine andere Sprache. Die Zahl an Insekten in deutschen Naturschutzgebieten ist weiterhin historisch niedrig und ohne Tendenz zur Erholung. Entscheidend sind menschliche Einflüsse wie Pestizide und die Zerstörung natürlicher Lebensräume. Wetteranomalien sind hingegen kaum von Bedeutung."