In Europa ist der Bau neuer Kernkraftwerke durch gestiegene Anforderungen an Sicherheit und Effizienz im Vergleich zu den 1970er-Jahren heute deutlich teurer. Aktuellstes Beispiel dafür ist der Reaktor Flamanville 3, der zum neuen Typ Europäischer Druckwasserreaktor (EPR) gehört. Seine Bauzeit hatte sich von 5 auf 17 Jahre verlängert und laut Betreiber 13,2 Milliarden Euro gekostet. Ähnlich teuer und ebenfalls langwierig war der Bau eines EPR in Finnland, der 2023 in Betrieb ging. Ein drittes EPR-Projekt in Südengland befindet sich noch im Bau.