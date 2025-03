Wer davon ausgeht, dass Ingolf Kühn als studierter Pflanzenkundler in diesen Tagen um die Krokusse tanzt, die Obstbaumschere zückt und den Lavendel zurechtpflückt, hat wohl keine Ahnung: "Ich bin ganz schlecht im Garten. Aber das liegt vielleicht daran, dass viele Botaniker schlecht im Garten sind, weil wir uns an dem freuen, was draußen wächst." Wieder was gelernt. Aber macht ja nichts, denn Kühn – Makroökologe am Halleschen Standort des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) – weiß natürlich trotzdem, was in mitteleuropäischen Gärtchen so wächst. Oder was da wächst, obwohl es nicht soll.