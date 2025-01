Ohnehin ist nach wie vor völlig unklar, wie eine Umsetzung in Deutschland aussehen soll. Eigentlich stand das Klimageld im Koalitionsvertrag der Ampel, scheiterte aber an einem Auszahlungsmechanismus, der erst jetzt gefunden wurde. In Österreich ist man da schon weiter. Außerdem gibt es ein Kommunikationsproblem, wie Sabine Preuß und Team am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe in einer Untersuchung unter besonders Betroffenen herausgefunden haben.