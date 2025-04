Das Institut für Maritime Energiesysteme am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat im Auftrag von Greenpeace analysiert, welches Potential in grünem Methanol als Schiffstreibstoff der Zukunft steckt. Das Ergebnis zeigt, dass sich damit die CO2-Emissionen eines Schiffes über seine gesamte Lebenszeit gerechnet erheblich senken ließen. Bezogen auf in deutschen Gewässern fahrende Schiffe sei das eine Reduktion um 9,2 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht laut Greenpeace mehr als eine Großstadt der Größe Kölns pro Jahr emittiere. Zusätzlich gäbe es bei einem Betrieb mit dem Industriealkohol fast keinen Ausstoß großer Mengen gesundheitsschädlicher Luftschadstoffe wie Stick- oder Schwefeloxide mehr.