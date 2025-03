Und deswegen braucht es diese Zukünfte, die wir erdenken. Und da kommen die Geschichten ins Spiel und das, was Bücher können. Dann geht es los, dass wir uns der Fantasie bedienen, dass wir nachdenken und dass wir dann in der Hoffnung, dass diese Geschichten uns innerlich aufwühlen, antreiben, uns wieder Hoffnung schenken, wir dann ins Handeln kommen.

Ich habe gedacht, als ich Klimabuchmesse zum ersten Mal gehört oder gelesen habe, das ist dann so ein Treff, wo vor allem Sachbücher präsentiert werden, die die Herausforderungen der Klimakrise beschreiben und die warnen und aufklären. Tatsächlich aber sieht Ihr Programm offenbar ein bisschen anders aus. Wie würden Sie es beschreiben?

Genau. Also wir hatten das tatsächlich am Anfang und haben dann festgestellt, dass die Menschen total demotiviert waren und dachten, oh Gott, ist das alles schlimm. Und deswegen haben wir angefangen, eben dieses Motto zu verwirklichen. Und das ist gar nicht so einfach in der Auswahl, aber eben wirklich zu gucken, dass wir positiv besetzte Bücher finden, die dann sagen, wie kann eine Arztpraxis aussehen? Immer diese Geschichten erzählen, ob jetzt als Sachbuch oder als Literatur.

Utopie am Samstagabend

Wir haben auch ein großes Utopie-Panel am Samstagabend im Westbad auf der Suche nach einer besseren Zukunft, wo Größen wie Aiki Mira oder Mary Stormhouse zusammen überlegen, wie kann in der Science Fiction, die ja dafür ganz oft genutzt wird, wie können Zukünfte aussehen? Wie kann ein Zusammenleben aussehen? Oder wir fragen den Club of Rome, wie schaffen wir denn das mit dieser klimagerechten Zukunft? Das ist dann wieder so ein Sachbuchpanel. Wir versuchen das zu mischen oder abzuwechseln, so wie das gerade gelingt, weil wir uns ja auch immer daran orientieren, was gerade auch neu rauskommt.

Und zu wie vielen Veranstaltungen führt das? Welche Gestalt hat die Klima-Buchmesse? Und wo findet man sie?

Also wir denken jedes Jahr, wir schaffen nicht mehr so viele, aber es sind tatsächlich wieder 14 Veranstaltungen in drei Tagen geworden. Uns findet man zum einen auf der Messe, Freitag und Samstag. Uns findet man aber auch in der Stadt, an ganz vielen verschiedenen Orten. Und da ist der Eintritt dann auch kostenlos. Also auf der Messe gibt es natürlich das Messeticket. Wir sind im Reallabor mit einem Workshop und zwei Lesungen. Wir sind im Botanischen Garten, das ist immer ganz zauberhaft, da geht es um die Rechte in der Natur.

Wir sind dann, da freue ich mich auch sehr, in der Deutschen Nationalbibliothek, im Deutschen Buch- und Schriftmuseum mit einem Aktivistikpanel und mit einer norwegischen Autorin, die preisgekrönt ein wunderschönes Buch, "Der Aufbruch", geschrieben hat. Dann am Samstag sind wir im Westbad. Dort machen wir einen Schreibworkshop für all die Menschen, die gerne die Zukunft träumen wollen und dann ins kreative Schreiben kommen möchten. Das ist alles kostenlos.

Keine Zukunft ohne Wasser

Und dann natürlich, da freue ich mich besonders in der Kooperation mit dem MDR, dieses große, tolle Panel zur Zukunft des Wassers. Wasser, das, was uns alle bewegt. Jeder Kleingärtner und jede Kleingärtnerin kennt das, dieses viele Gießen. Ich weiß auch von den Menschen, die Pools im Garten haben, die sich fragen, wie lange kann ich den überhaupt noch füllen?

Dann natürlich den Club of Rome, von dem ich schon gesprochen habe und das Science-Fiction-Panel. Und am Sonntag haben wir noch zwei besondere Schmankerl. Für die Kinder und Familien, was mir total wichtig ist, machen wir einen Vogelstimmen-Workshop im Connewitzer Stadtgarten zusammen mit dem Ökolöwen. Das ist ein ganz zauberhafter Ort. Und für die Größeren gibt es auch die blau-grünen Glücksorte im Buddehaus.