Übers Klima und die Zukunft reden muss nicht zwingend für schlechte Laune sorgen. Davon ist man bei der Leipziger Klimabuchmesse überzeugt und hat eine Menge Menschen zusammengetrommelt, die sich auf verschiedensten Ebenen mit dem Klima auseinandersetzen und beim Blick in die Zukunft nicht in düstere Endzeitszenarien abbiegen. Dabei sind die Themen, die auf dem Programm stehen, alles andere als trivial: Es geht um die Rechte der Natur, um Klimaaktivismus, darum, wie wir das Wasser als Lebensgrundlage erhalten, welche Wege in eine klimagerechte Zukunft führen und auch um literarische Utopien.

Bildrechte: Björn Obmann

Zu Gast sind u.a. Oliver Wagner, Co-Autor von "Earth for All Deutschland", Peter Hennicke, Verfasser von "KlimaGerecht" und Vertreter des "Club of Rome" , Kathrin Hartmann, Autorin des kritischen Werks "Öl ins Feuer", und Claudia Kemfert, Energieexpertin und Herausgeberin des Sammelbandes "Unlearn CO2", sowie Aiki Mira, mit dem Buch "Proxi. Eine Endzeit-Utopie", sowie Cordula Weimann, Gründerin der Bewegung "Omas for Future" und andere.