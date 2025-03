"Die größte Hoffnung für mich liegt in einem weiteren physikalischen Aspekt: Wenn wir es schaffen, keine Treibhausgase mehr auszustoßen, beziehungsweise nur noch solche Mengen, die wir direkt in den Boden bringen können – von diesem Moment an würde sich die Temperatur stabilisieren." Grund dafür sind die Meere, die einen Teil des CO2s aufnehmen und dadurch seine Konzentration in der Atmosphäre senken würden. "Und das gibt uns immer das Wissen, dass wir, je nachdem, wie wir handeln, jedes Temperaturlevel halten können", sagt der Forscher.