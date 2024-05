Auch in Deutschland stehen noch weitere wichtige Klimaklagen an: Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg werden am 16. Mai gleich zwei Verfahren verhandelt. In dem einen geht es um ein ausreichendes Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. In dem Programm müssen alle Maßnahmen zur Einhaltung des Klimaschutzziels 2030 stehen. In dem anderen Verfahren geht es um die Landnutzung und natürliche Kohlenstoffsenken, also beispielsweise Moore. Solche natürlichen Senken könnten in Zukunft genutzt werden, um Restemissionen auszugleichen. Die Bundesregierung hinkt auch dort den Zielen hinterher. "Das klingt erstmal sehr technisch", meint dazu Klinger. Aber in solchen Verfahren geht es um ganz konkreten Klimaschutz, sie sind deshalb wichtig. Sowieso seien die meisten Klimaklagen keine großen "Poster-Prozesse", man kümmert sich vielmehr um die Details und Voraussetzungen für einen wirksamen Klimaschutz und versucht über die Gerichte, die Regierungen und die Unternehmen zur Einhaltung bestehenden Rechts anzuhalten.