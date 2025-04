Die Studie profitiert von Fortschritten in der Attributionsforschung, die es ermöglichen, die Auswirkungen des Klimawandels nahezu in Echtzeit zu verfolgen. Ihr wissenschaftlicher Fokus lag dabei auf standardisierten Methoden, die die Rolle des Klimawandels bei Extrem-Ereignissen belegen. Solche "Konsens"-Methoden seien in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weithin anerkannt, so Callahan und Mankin in ihrer Arbeit: "Sie wurden in von Experten begutachteten Veröffentlichungen auf eine Vielzahl von Ereignissen angewendet, von Hitzewellen, bis hin zu Dürren, Überschwemmungen, Hurrikane, und Waldbrände."