Was bedeutet Netto-Null-Emissionen? Netto-Null bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die von der Branche ausgestoßenen Emissionen so weit wie möglich gesenkt werden. Die Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, werden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. So entstehen unterm Strich Null Emissionen – was nicht unbedingt bedeutet, dass im Prozess keinerlei Treibhausgase ausgestoßen werden.