Wer ist denn eigentlich diese bürgerliche Mitte der Gesellschaft?

Wer auch sonst nicht an der Mitte der Gesellschaft vorbeireden möchte, sollte erstmal wissen, mit wem man da redet. Immerhin mit fast einem Viertel der Deutschen, wenn es nach dem soziologischen Milieu-Modell des Sinus-Instituts geht. „Bürgerliche Mitte“ ist aber kein klar abgegrenzter, wissenschaftlicher Begriff, sondern eher ein politischer. Gemeint sind etwa Menschen, die sich traditionell von bürgerlichen Parteien wie CDU und FDP angesprochen fühlen und eher konservative Wertvorstellungen haben, wobei dieses Verständnis umstritten ist. Florian Wagner, der sich selbst der bürgerlichen Mitte zugehörig fühlt, versucht es auf anderem Wege: „Wir sprechen von Menschen, die sich gesellschaftlich verantwortlich fühlen, oft in Familie, Beruf oder Ehrenamt eingebunden sind und die auf Stabilität, auf Sicherheit und Eigenverantwortung setzen.“ Hinzu kommen Wünsche wie Heimatverbundenheit und Tätigkeiten als mittlere Führungskräfte oder Fachleute in Wirtschaftsunternehmen, als Selbstständige, als Handwerkerinnen oder Landwirte. Bildrechte: MDR WISSEN

Auch letztere möchte Florian Wagner und der Verein Heimatwurzeln erreichen. Er hat das Gespräch gesucht und vergeblich auch das Bild der Bäuerinnen und Bauern, denen das Klima vollkommen wumpe ist: „Ich habe in den letzten Monaten mit hunderten Landwirten gesprochen und keinem bin ich begegnet, der den Klimawandel leugnet und ablehnt“, erklärt er, „sondern ganz im Gegenteil: Die merken das am eigenen Feld, in der eigenen Lebensrealität, dass der Klimawandel real ist und dass sie was dagegen tun wollen.“ Ein Ergebnis des Projekts war die Feststellung, dass es in der Landwirtschaft offenbar nicht an Bereitschaft zum Klimaschutz mangelt, sondern die bürokratischen Hürden, genau das zu tun, viele ganz offensichtlich überfordern. „Wir nennen das klimaschädliche Bürokratie und die gilt es abzubauen.“

Noch so ein Etikett, das wir gern in der bürgerlichen Mitte unterbringen, ist das der Leistungsträgerinnen und -träger – also zumindest im beruflichen Kontext. „Und diese in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zugeschriebene Leistung für die Gesellschaft wollen viele dann auch durch einen entsprechenden materiellen Wohlstand honoriert haben und mittels dieses Wohlstands durchaus auch selbst einen Status nach außen zeigen.“ Diese Einschätzung kommt von Dennis Eversberg, der als Umweltsoziologe an der Uni Frankfurt und zuvor an der Uni Jena forscht. Tendenziell gebe es in den bürgerlichen Bevölkerungsgruppen zwar eine breite Anerkennung des (menschengemachten) Klimawandels. Aber eben auch eine geringe Bereitschaft, am eigenen Leben dafür etwas zu ändern. Wie eine aktuelle Untersuchung im Auftrag von Heimatwurzeln zeigt, glauben nur etwa zehn bis zwanzig Prozent der Menschen in der bürgerlichen Mitte, dass die Bekämpfung des Klimawandels langfristig den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland sichert. Bildrechte: imago/Westend61

Vom Gegenteil war bisher nun auch nicht viel zu merken. Die Wohlstandsgesellschaft als Resultat des wirtschaftlichen Aufschwungs im Westen, später auch Osten des geteilten Deutschlands ließ wenig Raum für eine Klimadebatte. Und als die dann da war, waren es die Klimaschutzmaßnahmen, die relativ unauffällig vonstattengegangen sind und das gewohnte Leben nicht berührt haben: „Das ging so lange okay mit Klimaschutz zusammen, wie der relativ geräuschlos über Emissionssenkungen in der Industrie und über den Ausbau erneuerbarer Energien bewerkstelligt werden konnte“, erklärt Eversberg. Hinzu kam der politische Floh im Ohr, dass Wachstum auch grün sein könne. Seitdem der Klimaschutz auch das Privatleben betrifft, ändert sich die Gelassenheit der Bevölkerungsmitte – Stichwort Heizungsgesetz.

Klimaschutz? Wohlstandsgesellschaft will … nun, Wohlstand

„In diesen Milieus genießt die Regierung beim Klimaschutz fast gar kein Vertrauen mehr“, so Eversberg im Hinblick auf die Heimatwurzeln-Studie. „Die Bereitschaft, Maßnahmen wie ein Tempolimit, Verbrennerverbote, höhere CO2-Steuern oder sowas zu akzeptieren, die geht gerade hier massiv zurück.“ Stattdessen werde von der Politik verlangt, die eigene und aus persönlicher Sicht verdiente Lebensweise vor Veränderung zu schützen. Bildrechte: MDR WISSEN

Für euch ändert sich nix – dieses Versprechen sei Eversberg zufolge während der Merkel-Jahre gemacht worden und die potenzielle neue Regierung sei drauf und dran, den Fehler zu wiederholen. „Damit sät sie eigentlich die Saat dafür, dass noch mehr Leute wütend werden und sich dadurch legitimiert fühlen, AfD zu wählen.“ Soziologe Eversberg macht der „bürgerlichen Mitte“ keinen Vorwurf, Klimaschutzpolitik nicht mitzutragen, sondern der Politik, „die sie aus Macht und Wahlkalkül heraus eigentlich immer weiter wie Kinder behandelt. Immer wieder diese erneuten Versprechen macht, anstatt die Leute als Erwachsene, als Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und zu sagen: So, wir müssen jetzt mal reden.“

Wir müssen hin zu einem positiven Zukunftsbild Florian Wagner Vorsitzender Heimatwurzeln e.V.

Florian Wagner vom Verein Heimatwurzeln hat ähnliche Bedenken: „Der Koalitionsvertrag, der spricht zwar von Klimaschutz, der betont aber vorrangig eben das Wirtschaftswachstum. Das birgt aus meiner Sicht die Gefahr, die Verbindung zur Realität vieler Menschen zu verlieren.“ Wo sich die beiden auch einig sind, ist der Weg, aus dem augenblicklichen Dilemma wieder rauszukommen: Klimaschutz müsse komplett anders erzählt werden. Praktischerweise steckt in einer konservativen Haltung schon das Wörtchen „konservieren“. Es geht schließlich um das Bewahren von dem, was man hat, auf unserem zartbesaiteten Planeten.

Klimaschutz muss komplett neu erzählt werden

„Das bedeutet konkret, Klimaschutz muss als Beitrag zur Heimatbewahrung, zur wirtschaftlichen Stabilität und zur Versorgungssicherheit erzählt werden und nicht als Kulturkampf oder als rein urbanes Projekt“, so Wagner. Er bezieht sich auf eine Studie der Humboldt-Universität Berlin, die zeigt: Wenn konservative Werte wie Ordnung, Sicherheit und Verantwortung in die Klimakommunikation eingebracht werden, steigt die Zustimmung signifikant. „Wir müssen weg vom Bild des reinen Verzichts und hin zu einem positiven Zukunftsbild.“