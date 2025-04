Die Greenwashing-Falle

Viele Konsumenten sind für diese Probleme bereits sensibilisiert: Neun von zehn Europäern wünschen sich Kleidung, die länger hält, statt Fast Fashion. Diverse große Modekonzerne scheinen diesen Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit auch wahrzunehmen. H&M beispielsweise verwendet grüne Etiketten, um seine "Conscious Choice"-Produkte als ökologisch verträglichere Wahl zu kennzeichnen, geprüfte Textilzertifikate verwendet der Konzern aber nicht. Immer wieder wurde H&M deshalb für seine grün gelabelte Kollektion verklagt, mit dem Vorwurf: Greenwashing. Von einem grundlegenden Wandel ist die Modebranche trotz des enormen Klima-Impacts weit entfernt: Weltweit wird noch immer jede Sekunde eine Lkw-Ladung Textilien entsorgt.

Das Recycling-Problem

Was kann man unternehmen, um die Klima- und Umweltfolgen der Modebranche einzudämmen? Eine Lösung, die die EU-Kommission mit ihrer Textilstrategie fokussieren möchte, ist das Recycling der Textilfasern in der Kleidung. Aktuell wird weltweit circa ein Prozent der Altkleider zu neuen Textilien verarbeitet, und Konzerne wie Trigema und Tchibo bieten mittlerweile Kleidung an, die zumindest teilweise aus recycelter Baumwolle hergestellt ist.

Was ein Ausbau dieser Strategie fürs Klima bringen könnte, haben Matilda Lidfeldt und Ihre Kollegen in einer aktuellen Studie einmal simuliert. Sie legen die Annahme zugrunde, dass bis 2035 zehn Prozent der Textilien in der EU recycelt werden. Das Ergebnis der Forschenden: Lediglich in einem Szenario mit hundert Prozent Ökostrom würde das den Klima-Impact des Textilsektors reduzieren. "Und diese Senkung wäre auch eher klein, also nur 0,5 Prozent", sagt Matilda Lidfeldt.

Dass das Recycling von Textilfasern für die Klimabilanz nicht so viel bringt, liegt auch daran, dass die gesamte Produktion eines Kleidungsstückes zwar mit 80 Prozent der Gesamtemissionen stark ins Gewicht fällt – aber die Herstellung der Textilfasern selbst daran nur einen kleineren Anteil hat.

Die Produktion der Kleidung, also Behandlung, Nähen und Co. ist energieintensiv und fällt beim Recycling von Textilfasern erneut an. Wird diese Reproduktion der Kleidung mit Energie aus fossilen Quellen durchgeführt, kann der Klima-Impact der Textilindustrie durch Recycling sogar noch steigen, so das Ergebnis der Studie. "Es gibt das Risiko, dass man jetzt denkt, das sei die Lösung für die Textilindustrie", findet Lidfeldt. Sie betont, Textilrecycling alleine werde die Branche vermutlich nicht klimaneutral machen – jenseits der Emissionen habe es aber günstige Auswirkungen auf den Wasserverbrauch.

Problemzone Altkleidertonne

Und natürlich würde sich die Menge an Textilabfällen ebenfalls reduzieren. Auch das ist ein Anliegen der Europäischen Union. Eine neue Vorgabe der EU schreibt deshalb vor, dass Altkleider seit Beginn dieses Jahres nicht mehr in den Restmüll entsorgt werden dürfen.