Studie Klimawandel sorgt für mehr "Feuerwetter", Gefahr gleichzeitiger Waldbrände steigt

Insgesamt nimmt die Zahl der gleichzeitigen Feuerwetter-Tage in Ost-Australien und West-Nordamerika seit den vergangenen 40 Jahren laut Studie zu, nämlich um einen Tag pro Jahr. "Dies hängt damit zusammen, dass die Brandsaison in Ost-Australien immer früher im Frühling beginnt und sich so zeitlich in die auslaufende Brandsaison an der Westküste Nordamerikas schiebt", erklärt UFZ-Klimawissenschaftlerin und Erstautorin Dr. Andreia Ribeiro. Und auch der Trend für die Zukunft sei eindeutig: "Die Zahl der überlappenden Tage der Feuerwetter-Saison im Westen Nordamerikas und im Osten von Australien wird sich weiter erhöhen", so Ribeiro. Je nachdem, welches Klimamodell eingesetzt werde und wie stark damit die potenzielle Erderwärmung ausfalle, reiche die Spannbreite von vier bis 29 Tagen mehr pro Jahr bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts.