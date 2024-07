Bildrechte: MDR Wissen mit Hilfe von KI (DALL-E, Photoshop)

Forschung aus Jena: Stickstoffemissionen bremsen die Erderwärmung

25. Juli 2024, 08:46 Uhr

Durch menschliche Aktivitäten freigesetzte Stickstoffverbindungen haben in Summe einen kühlenden Effekt auf die globale Durchschnittstemperatur, sagt eine neue Studie unter Leitung von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena. Klingt nach einer guten Nachricht, ist es aber nicht, so die Forscher.