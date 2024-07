Klimawandel Wenn das Eis schmilzt, werden die Tage länger

Die Rotation der Erde verändert sich. Weil der Mond trotz seiner geringeren Masse an der Erde zerrt, wir erleben das als Ebbe und Flut, verlangsamt sich die Eigenbewegung unseres Planeten ganz leicht. Die Erdrotation ist keine ewig feststehende Größe. Es gibt viele Faktoren, die sie verändern können. Sogar, wenn im Herbst das Laub fällt, hat das einen Einfluss. In diesem Fall beschleunigt sich die Rotation etwas, weil so viel Masse in kurzer Zeit nach unten fällt. Das ist wie bei einer Eiskunstläuferin während einer Pirouette. Zieht sie die Arme ein, wird sie schneller. Drehimpulserhaltung heißt das in der Physik.