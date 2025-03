So förderten die Beobachtungen in Berg- und Uferwäldern in den nördlichen Anden über 320 Stunden fast 3.800 Amphibien aus 14 Arten ans Licht. Die Landwirtschaft spielte dabei lokal eine entscheidende Rolle, sagt Ernst: "Agroforstsysteme mit schattenspendenden Pflanzungen – in den kolumbianischen Anden werden in den Kaffee- und Kakaoproduktionssystemen meist Bananen als temporäre Schattenpflanzen eingesetzt – wiesen die höchste Gesamtartenvielfalt an Amphibien auf."