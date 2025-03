Alles in allem kommt es stark auf den Einzelfall an, welches Verfahren zur CO2-Entnahme oder CO2-Abscheidung (und Speicherung und Weiterverwertung) sich am besten eignet. Zu einer gelungenen Kohlenstoffwirtschaft gehört aber auch, dass sich Industriebetriebe die Hand schütteln und Netzwerke aufbauen. An Orten mit einer hohen Industriedichte gibt es dafür ein besonders hohes Potenzial. Zum Beispiel im mitteldeutschen Revier und der dortigen Chemieindustrie, sagt Energie- und Klimaexperte Zeiss: "Da sehen wir viele Unternehmen, die miteinander interagieren, die Stoffe austauschen. Das eine Produkt des einen Unternehmens ist der Ausgangsstoff des anderen Unternehmens, das ist eine sehr effiziente Art und Weise, mit Rohstoffen umzugehen." Bildrechte: imago/Andreas Vittig

Bereits heute besteht eine Vernetzung der Standorte im mitteldeutschen Chemiedreieck. So gelangen etwa Kohlenstoffverbindungen aus dem sächsischen Böhlen direkt zum Chemiestandort Schkopau in Sachsen-Anhalt oder der Ölraffinerie in Leuna. Ob nun Kohlenstoff im Kreislauf führen oder CO2 erstmal nur auffangen, wo es sich nicht vermeiden lässt: Industriestandorte tun gut daran, eine Strategie zu entwickeln. Denn bisher liegt der Fokus noch auf klimaneutralen Energiequellen und weniger darauf, was mit dem Kohlenstoff passiert, der an Industrieprozessen beteiligt ist.

Länder brauchen eine Kohlenstoffstrategie – NRW macht's vor

Bereits seit Jahren gibt es deshalb in Nordrhein-Westfalen eine Kohlenstoff-Management-Strategie. Und auch Baden-Württemberg mit seiner starken Chemieindustrie plant eine. "Das ist dringend notwendig, um alle stofflichen Prozesse überhaupt erstmal zu erfassen, in ihrer ökonomischen Bedeutung zu gewichten und sie dann auch in eine nachhaltige Transformation zu überführen." Das sagt Thies Schröder, Transformations-Experte bei der Denkfabrik Forum Rathenau in Bitterfeld-Wolfen. In einer neuen Basisstudie legen er und sein Team jetzt einen Grundstein für eine Kohlenstoff-Management-Strategie in Sachsen-Anhalt, das den größten Anteil am Mitteldeutschen Revier hat und die Federführung für eine ganze Industrieregion übernehmen könnte. Wenn sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für eine Strategie zusammentun, wäre das Land gut beraten, so Schröder.

Industrietransformation braucht die Unterstützung und die Akzeptanz in der Bevölkerung. Christoph Zeiss Wuppertal Institut

Gerade, weil es in Mitteldeutschland noch eine viel größere Abhängigkeit von der Chemieindustrie gibt als in anderen Landesteilen, sagt Schröder: "Die Wirtschaft ist viel weniger divers strukturiert als beispielsweise im Rheinischen Revier, so dass die Transformationsauswirkungen und Herausforderungen für das Mitteldeutsche Revier – das gilt ähnlich auch für die Lausitz – noch sehr viel drastischer sind als in Revieren, die eher eine gemischte wirtschaftliche Struktur haben." Die Klimaziele gelten aber eben auch für Regionen, die von bestimmten Industrien besonders abhängig sind: "Wenn es gelingt, das CO2 im Kreislauf zu führen, also die Kohlenstoffwirtschaft darauf auszurichten, dass sie den Klimaschutzzielen entspricht, werden sich einige Transformationen ergeben."

Kohlenstoffwirtschaft: Die Bevölkerung nicht vergessen