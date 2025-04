Echter Klimaschutz heißt aber in vielen Fällen Verzicht: auf den Verbrenner. Die Gasheizung. Fleisch. Langstreckenflüge. Konsumgüter sowieso. Die große Gegenleistung – ein auskömmliches Klima auf dem Heimatplaneten – winkt erst Jahrzehnte später. Und so zweifelt das Rückgrat der Gesellschaft, die bürgerliche Mitte, die je nach Eingrenzung ein gutes Viertel der Deutschen ausmacht, nicht am Klimawandel, sondern an der Art und Weise, wie Klimaschutz fabriziert wird. Empfunden als, unterm Strich, Bedrohung des hart erarbeiteten Wohlstands.