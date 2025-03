Im Gegensatz dazu würden andere Baumarten eher vorhandene Ressourcen konservieren und weniger externe Ressourcen aufnehmen. Zu diesen konservativen Arten gehören Nadelbäume wie Lärchen und Fichten, aber auch Laubbäume wie Erle oder Rosskastanie. Die bisherige Annahme war, dass diese Bäume langsamer wachsen, als die akquisitiven Arten. Doch tatsächlich zeigten die Beobachtungen unter realen Bedingungen etwa in der Taiga oder in gemäßigten Wäldern, dass die konservativen Pflanzen schneller wachsen als die ressourcenbindenden Bäume. Diese Erkenntnis könne damit erklärt werden, dass sich diese Wälder vorrangig in Gebieten mit ungünstigen Wachstumsbedingungen befinden, die sich durch eine geringe Bodenfruchtbarkeit und kaltes oder trockenes Klima auszeichnen.

Dort haben die konservativen Arten augenscheinlich einen Vorteil. Und auch in tropischen Regenwäldern wachsen die akquisitiven Bäume nicht schneller: Im Durchschnitt zeigte sich unter den besseren klimatischen Bedingungen kein Unterschied in der neuen Untersuchung. Vielmehr spielten lokale Bedingungen eine entscheidendere Rolle. Beziehungsweise der Grad der Anpassung der Arten. In günstigem Klima und fruchtbaren Böden könnten akquisitive Arten eher schneller wachsen und daher mehr Kohlenstoff binden als konservative Arten. In ungünstigem Klima und armen Böden hingegen haben konservative Arten das größte Potenzial, Kohlenstoff in der Biomasse zu speichern.