Russlands Überfall auf die Ukraine hat den weltweiten Luftverkehr klimaschädlicher gemacht. Weil die Russische Föderation den westlichen Airlines nach Kriegsbeginn den Überflug verboten hat und weil der ukrainische Luftraum allein aus Sicherheitsgründen seither tabu ist, müssen viele Maschinen nun große Umwege in Kauf nehmen. Forscher der University of Reading zeigen jetzt in einer Berechnung, dass der weltweite Luftverkehr dadurch 2023 rund ein Prozent, beziehungsweise rund 8,2 Millionen Tonnen mehr CO2 ausgestoßen hat als in einem vergleichbaren Jahr vor dem Krieg.