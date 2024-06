Das in der Fachwelt als Stickstoffmonoxid (N2O) bekannte Lachgas ist vor allem als Narkosemittel aus der Medizin bekannt. Zwei Drittel der derzeitigen Lachgas-Emissionen gelangen allerdings auf natürliche Weise in die Luft. Allerdings werden diese N2O-Ausstöße normalerweise wieder abgebaut. Problematisch sind den US-Forschern zufolge Lachgas-Emissionen durch Stickstoff-Dünger. Für dessen Herstellung wird der Luft Stickstoff (N2) entzogen und in einem chemischem Verfahren zu Dünger verarbeitet. Wird dieser Dünger jedoch nicht vollständig von den Pflanzen aufgenommen, kann er sich in Lachgas verwandeln und später in die Atmosphäre gelangen.

Laut der aktuellen Studie ist die Landwirtschaft mittlerweile für 74 Prozent des menschlichen Lachgas-Ausstoßes verantwortlich. Vor allem in Ländern, in denen die Bevölkerung um viele Millionen wuchs, stiegen auch die Lachgas-Emissionen in den vier untersuchten Jahrzehnten stark an, darunter besonders in China und Indien. In Europa hingegen ging der Lachgas-Ausstoß im selben Zeitraum zurück. Gründe dafür sind den Autoren zufolge unter anderem geänderte Prozesse in der chemischen Industrie und ein effizienterer Düngemittel-Einsatz.