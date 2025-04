Bei "Dienstags direkt" von MDR SACHSEN sagte Hans-Jörg Vogel, Departmentleiter Bodensystemforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), der Boden selbst leide unter der Trockenheit gar nicht so sehr. "Die ganze Biologie, die dort abgeht, die wird langsamer, die schläft ein, die Organismen haben Ruhestadien, aus denen sie dann aber auch wieder aufwachen, wenn es wieder feucht wird." Dass ein unmittelbarer Bodenschaden dadurch entsteht, sieht Vogel eher nicht. "Die Böden selber, die wachen schon wieder auf, wenn man das so sagen kann, nach der Trockenheit."