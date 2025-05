Im Projekt "CLeo" (Cyber-physisches System zur Inline Leck-Detektion an Membranfiltrationsmodulen mittels ortsaufgelöster Diodenspektroskopie) arbeiten sächsische Forschungseinrichtungen und Unternehmen an einem innovativen Prüfsystem, das Leckagen in Filtermodulen automatisch, präzise und in Echtzeit erkennt – ganz ohne die empfindlichen Bauteile zu beschädigen. Statt wie bisher aufwändige Wasserbad-Tests per Hand durchzuführen, nutzt das neue System Lasertechnologie und Künstliche Intelligenz. Entwickelt wird es unter der Leitung der DBI Gas- und Umwelttechnik gemeinsam mit dem Zwickauer Fraunhofer-Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächentechnologien (AZOM) und weiteren Partnern.

Herzstück des Systems ist ein laserbasiertes Messverfahren, das ein spezielles Prüfgas durch die Filter leitet. Tritt das Gas durch kleinste undichte Stellen aus, macht die sogenannte ortsaufgelöste Diodenspektroskopie diese Lecks sichtbar. Eine KI wertet die Messergebnisse in Echtzeit aus und lokalisiert die undichten Stellen punktgenau. So lassen sich defekte Module gezielt reparieren oder aussortieren – schnell, effizient und ohne manuelle Nachkontrolle. "Unser Ziel ist es, mit dem CLeo-System eine hochpräzise Leckageprüfung zu ermöglichen, die sich nahtlos in industrielle Fertigungsprozesse integrieren lässt", erklärt Tobias Baselt vom Fraunhofer AZOM in Zwickau.

Effizient, nachhaltig, vielseitig einsetzbar