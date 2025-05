Das EU-Mission-Label "Climate-Neutral and Smart Cities" ist den Angaben zufolge Teil der EU-Mission "100 klimaneutrale und smarte Städte bis 2030". Mit der Auszeichnung durch die Europäische Kommission sollen demnach "das ambitionierte Engagement und die konkreten Klimastrategien" der ausgezeichneten Städte anerkannt werden. 2022 wurden 112 Städte – darunter acht in Deutschland – als sogenannte Mission Cities ausgewählt. Ein Teil dieser Städte hat nun das offizielle Mission Label erhalten. Dieses Missionssiegel verschafft den Städten Zugang zum sogenannten Climate City Capital Hub. Die internationalen Finanzierungsquelle war im Juni 2024 ins Leben gerufen worden, um europäische Städte "hin zu mehr Klimaneutralität" zu unterstützen. Nach Angaben der Europäischen Kommission kommen die Städte dabei in den Genuss eines Darlehensrahmens von 2 Milliarden Euro, der von der Europäischen Investitionsbank (EIB) bereitgestellt wird.