Ich vergleiche das immer mit einer Wohnung, in der es zu kalt ist, so dass man sich einen Heizofen besorgt. Den Ofen bemisst man dann in Kilowatt, also der gewünschten Heizleistung. Ähnlich ist es mit einer Fassade deren Begrünung eine Kühlleistung bringen soll. Wichtig ist es also, die Kühlleistung einer Grünfassade in Watt pro Quadratmeter zu messen. Hier fließt die Sonnenstrahlung ein, die Verdunstungskühlung der Blätter, die abgegebene Wärmestrahlung und die in die Wände abgeleitete Wärme. Das muss alles mit in eine Wärmebilanz eingerechnet werden. Dazu gibt es noch viel zu wenige Erkenntnisse und die wollen wir mit unserer Forschung erlangen. Fest steht jedoch schon jetzt: Grünfassaden kühlen, verbessern die Luft, locken Bestäuber an, sind ein Beitrag zur biologischen Vielfalt und können unsere Städte schöner und lebenswerter machen.