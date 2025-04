Auf den ersten Blick mag der Leipziger Auwald gesund aussehen: Die Bäume stehen dicht und Mitte April treiben überall rasch neue, sattgrüne Blätter aus. Auf den zweiten Blick erkennen kundige Besucher allerdings: Unter den jungen, niedrig stehenden, gerade neu in die Höhe schießenden Bäumen dominieren Berg- und Spitzahorn.

Bildrechte: Annalena Lenk/ Universität Leipzig

Zwar sind Ahornarten in Deutschland grundsätzlich heimisch, im Auwald eigentlich aber nicht. Überflutungen halten sie nicht gut aus und das Wasser sollte in der Aue eigentlich ein regelmäßiger Gast sein. Weil aber für den Braunkohleabbau im Süden der Stadt Pleiße und Weiße Elster reguliert wurden, blieben die natürlichen Überschwemmungen seit den 1930er Jahren weitgehend aus. Deshalb verdrängen die Ahornarten die klassischen Auwaldbewohner Eiche, Ulme und Esche, denn Ahorn startet schneller in die Wachstumsphase und überschattet seine Konkurrenten. Forscherinnen und Forscher der Uni Leipzig haben jetzt allerdings Methoden gefunden, wie zumindest dem Nachwuchs der Eichen geholfen werden kann.