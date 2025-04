Für kleine Feinstaubpartikel wie den hier gemessenen PM1 gibt es aktuell keine Grenzwerte. Sie gelten in der Wissenschaft aber als wichtiger Indikator für die negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, weil diese kleinen Feinstaubpartikel – im Gegensatz zum groben Staub – tief in die Lunge vordringen und dann über die Blutbahn im Körper Entzündungsreaktionen auslösen können.

Deutschlandweit sind nur zwei dieser ACSM-Geräte im Dauereinsatz: Eines am Observatorium des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im bayrischen Hohenpeißenberg und eben jenes der TROPOS-Forschungsstation in Melpitz bei Leipzig. Die Station im sächsischen Tiefland ist umgeben von Wiesen, Feldern und Wald und repräsentativ für weite Teile des ländlichen Ostdeutschlands. Zudem befindet sich die Station an der Grenze zwischen atlantischem und kontinentalem Klima, was sie für großräumige Analysen in Europa besonders interessant macht.