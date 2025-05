Maikäfer? Kennen manche noch aus einem Kinderlied, das ihnen vielleicht die Großeltern vorgesummt haben. Oder aus dem Wilhelm-Busch-Klassiker, wenn Max und Moritz eine Maikäfer-gefüllte Papiertüte unter Onkel Fritzens Bettdecke kippen und sich diebisch auf dessen nächtliche Reaktion freuen. Aber wie ist das heute, im Mai 2025, gibt es dieses Jahr Maikäfer in Mitteldeutschland? Dr. Matthias Nuss vom Senckenberg-Museum für Naturkunde in Dresden sagt im Gespräch mit MDR WISSEN: "Es gibt Maikäfer in Mitteldeutschland, genau wie in den letzten Jahren." Ihm zufolge gibt es mehr Sichtungen als in früheren Jahren, aber von massenhaftem Auftreten kann man nicht sprechen, wenn man auf die aktuellen Daten des CitizenScience Projekts 'Insekten Sachsen' schaut: "Da sehen wir zum einen, dass es viele Daten gibt für den Feldmaikäfer und wenige für den Waldmaikäfer."

Die beiden Arten lassen sich am Schwanzschild am Hinterteil unterscheiden, je nachdem, ob es länglich schmal (Feldmaikäfer) oder kugelartig verdickt (Waldmaikäfer) ist, beschreibt Matthias Nuss den Unterschied. Und er verrät: "Die kann man wunderbar auf die Hand nehmen. Die halten sich dann natürlich fest, oder wollen auch davon fliegen, weil sie was anderes im Sinn haben als auf einer Hand zu sitzen." Schaden anrichten tut der Käfer auf der Hand jedenfalls nicht, weder beißt er noch zwackt er oder sticht.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Wenn es in Regionen Massenentwicklungen gibt, wird gemeinhin zwar von einem Maikäferjahr gesprochen, aber das kann von Region zu Region sehr unterschiedlich sein und muss nicht in Deutschland überall auf einmal auftreten." Welche Faktoren da alle zusammenspielen, weiß die Forschung noch nicht im Detail. Was man sicher weiß: Maikäfer-Weibchen legen Eier in der Erde ab, wo die Larven nach vier bis sechs Wochen schlüpfen und dann in einem drei- bis fünfjährigen Entwicklungzyklus und mehreren Häutungen heranreifen, bis im letzten Herbst die Jungkäfer schlüpfen. Diesen letzten Winter im Boden überdauern sie in in einem Meter Tiefe. Wieviele Käfer schlussendlich in jedem Jahr ausschwärmen, das ist dann auch regional verschieden. Matthias Nuss: "Generell treten aber in jedem Jahr adulte Käfer auf. Wir gehen davon aus, dass sich die Generationen überschneiden und genetisch vermischen."