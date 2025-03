Jedes Jahr nach dem Ende des Winters messen die Forschenden der Nasa und des Nationalen Schnee und Weis Daten Centers der Universität von Boulder in Colarado/USA nach, wie viel Meereis in der Arktis gebildet hat. Seit Jahren gibt es bei den Ergebnissen einen ablesbaren Trend nach unten. So mussten die Wissenschaftler auch in diesem Jahr konstatieren, dass "die winterliche Meereisbedeckung in der Arktis am 22. März 2025 auf ihrem Jahreshöchststand so niedrig wie nie zuvor".