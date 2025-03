Wie eine neue Studie eines internationalen Forscherteams zeigt, könnte der Verlust von Meereis die Wahrscheinlichkeit von Dürren in Kalifornien erheblich verstärken. Und nicht nur das: Auch das Risiko von Flutereignissen in Spanien könnte mit den schmelzenden Eisdecken zusammenhängen. Das schreibt ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Ivana Cvijanovic von der französischen Universität in Montpellier im Fachblatt "Communications Earth and Environment".